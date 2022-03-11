Дрозд дал прогноз на поединок Гукасяна против Дукаева

Российский боксер Григорий Дрозд поделился своими ожиданиями поединка Эдгара Гукасяна против Зелимхана Дукаева по кличке Пулеметчик.

«На самом деле и по уровню, и по эмоциям, по бою, по рисунку — такие очень похожие напористые боксеры. И бой как лед и пламя, я практически придумал вывеску к этому поединку: «Лед и пламя», — сказал Дрозд РЕН ТВ.

Он отметил, что Пулеметчик последний бой провел очень эмоционально. По его мнению, в нынешнем поединке он выступит в роли «пламени», а Гукасян будет на позиции «льда».

«Но в целом такие поединки зрители смотреть любят», — отметил Дрозд.

По его мнению, Пулеметчик смог одолеть Вячеслава Дацика, но Гукасян — это другого рода боец.

«Это абсолютно разные массы, разные степени риска. И вот этого навала. Так вот с Дациком Пулеметчику получилось справиться. И Зелимхан это делал в эпизодах ну очень красиво. Эдгар Гукасян, конечно, другой массы, другого давления. И здесь нужно будет иметь холодную голову, чтобы очень правильно себя держать в ринге», — сказал он.

Напомним, что очередная часть «Бойцовского клуба РЕН ТВ Суперсерия» стартует 18 марта. Зрителей ждет несколько поединков, одним из которых будет схватка Гукасяна с Пулеметчиком. Их ожидает четыре раунда по 3 минуты.