Допинг-тесты Поветкина после боя с Хантером дали отрицательный результат

Допинг-тесты российского боксера Александра Поветкина до и после боя с американцем Майклом Хантером дали отрицательный результат. Об этом сообщили в Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA).

— Тесты Поветкина и Хантера дали отрицательный результат, — приводит ТАСС сообщение VADA.

В начале декабря Поветкин провел бой против Хантера в Саудовской Аравии. Поединок, который должен был выявить претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелой весовой категории, завершился ничьей. Обладателем титула суперчемпиона мира является британец Энтони Джошуа.

В активе 40-летнего Поветкина 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья. В послужном списке 31-летнего Хантера 18 побед (12 нокаутом), одно поражение, одна ничья.