Допинг-проба «Б» Беспутина оказалась положительной

Допинг-проба «Б» чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе россиянина Александра Беспутина дала положительный результат. Об этом сообщил представитель Раджаба Бутаева, являвшегося соперником Беспутина по поединку.

— Есть документальное подтверждение — проба «Б» показала тот же результат, что и проба «А», — сказал собеседник ТАСС. — WBA должна рассмотреть ситуацию и выпустить резолюцию.

При этом менеджер Эгис Климас, представляющий интересы Беспутина, сообщил ТАСС, что результаты пробы «Б» они пока не получали.

На счету 28-летнего Беспутина 14 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге.