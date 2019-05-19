Доминик Бризил: "Рефери рано остановил поединок"

Американец Доминик Бризил, проигравший соотечественнику Деонтею Уайлдеру в бою за титул WBC, отметил, что рефери остановил поединок слишком рано.

Примерно за минуту до окончания первого раунда Уайлдер провел мощный удар справа, после чего его соперник оказался на настиле ринга. Бризил поднялся на мгновение позже того, как рефери закончил свой счет.

- Думаю, рефери остановил бой немного рано, - цитирует Бризила The Guardian. - Я слышал, как он считал семь и восемь. Но это бокс. Он делал свою работу и думал о нашей безопасности перед следующимим боями. Однако я встал и чувствовал свои ноги. Это супертяжелый вес, здесь неизбежно пропускаешь сильные удары от мощных соперников.