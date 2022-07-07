Дмитрию Биволу сделали предложение о следующем бое

Эдди Хирн, промоутер непобежденного британца Джошуа Буатси, сообщил, что сделал предложение о бое команде чемпиона мира WBA Дмитрия Бивола.

«Мы хотим, чтобы Буатси подрался с Биволом. Мы сделали Дмитрию предложение и сейчас хотим убедиться в том, что оно его устроит. Надеюсь, мы сможем организовать этот поединок. Пока нет никакой договоренности, еще ничего не подписано», — приводит слова Хирна YouTube-канал Pro Boxing Fans.

8 мая Бивол победил Альвареса единогласным решением судей на T-Mobile Arena в Парадайсе, США. Буатси ранее победил единогласным решением соотечественника Крейга Ричардса.

Ранее сообщалось, что Бивол хочет подраться с чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (18-0).