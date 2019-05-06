Экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Дмитрий Пирог - о причинах роста популярности ММА.

– Как вы думаете, то, что в боксе стало мало по-настоящему чемпионских боев, способствует росту популярности MMA?

– Это частично так, но выделить один фактор, почему смешанные единоборства сейчас развиваются гораздо стремительнее, чем бокс, невозможно. Это одна из причин, но не главная. Важнейшая же причина безумной популярности MMA, а особенно UFC, – грамотный менеджмент. Дана Уайт – менеджер от Бога, который сумел сделать свою организацию сверхприбыльной, установив очень четкие и жесткие правила. И если кого-то эти правила не устраивают – он уходит. В UFC лучшие почти всегда дерутся с лучшими, - цитирует Пирога "Известия". - Мировому боксу не хватает своего Даны Уайта, который бы ввел четкие правила объединительных боев. Тогда чемпионы не могли бы избегать боев друг с другом, бояться поражений. Сейчас же в боксе есть четыре ведущие организации (WBA, WBC, IBF, WBO), которые зачастую не могут договориться друг с другом, и каждый идет по своему пути развития.