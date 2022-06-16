Кудряшов: «Если Дацик действительно отказался со мной драться, то он просто трус»

Кудряшов заявил, что если Дацик отказался от поединка с ним, значит Вячеслав трус

Российский боксер Дмитрий Кудряшов прокомментировал недавнее заявление Артема Тарасова о том, что бой Вячеслав Дацик — Кудряшов не состоится по инициативе стороны Вячеслава.

«Нет, я об этом не слышал. Он же был согласен участвовать в Гран-при. Мне непонятны его чувства в данной ситуации. Если это действительно так, то тогда он не Дацик, а просто трус. Что еще можно сказать», — приводит слова Кудряшова MMA.Metaratings.ru.

11 июня Кудряшов в главном бою турнира PRAVDA Fighting Championship нокаутировал Вагаба Вагабова за 45 секунд.

Следующим оппонентом Кудряшова должен был стать Дацик. Данное событие станет финалом Гран-при лиги PRAVDA.