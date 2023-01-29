Дмитрий Кудряшов оценил шансы на проведение боя Дмитрий Бивол — Артур Бетербиев

Бывший чемпион мира Дмитрий Кудряшов оценил вероятность боя Дмитрий Бивол — Артур Бетербиев.

— Возможен ли бой Бетербиев — Бивол, если один из боксеров скажет промоутеру: «У меня больше нет соперников в полутяжах, буду драться только за звание абсолютного чемпиона. Сделайте бой». Или в боксе это не сработает?

— Я не верю в их бой. Во-первых, так не работает. Во-вторых, вряд ли кто-то так скажет, если продолжат предлагать бои и платить. Все-таки, это профессиональный спорт — первое, что обговаривают, это гонорар. Если гонорары устраивают боксеров, они будут и дальше выходить на ринг. Понятно, что оба чемпионы, оба хотят стать самыми сильными в этом весе, но есть много но: разное телевидение, разные промоутеры — не знаю, как это все объединить. Ну и промоутерам просто не выгодно, что кто-то из боксеров проиграет.

— Для России Бивол против Бетербиев — это очень громкий бой. Для Европы, США или Саудовской Аравии — это супервывеска?

— Для каждого любителя бокса это супервывеска. Для нас она примечательна, потому что они оба из России, но ребята на таком высоком уровне, что бой будет интересен на любой территории. Бивол стал известен благодаря победе над Саулем Альваресом. Неоспоримый факт, что Канело, наверное, один из самых популярных действующих боксеров. Бетербиев унифицировал три пояса и также известен в мире. Звание абсолютного чемпиона интересно в любой стране, но более всего в нашей. Оба представляют России. Хотя Артур выходит под канадским флагом, но это наш боксер, — сказал Кудряшов «РБ Спорт».