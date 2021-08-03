Дмитрий Кудряшов назвал фаворитов турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Боксер Дмитрий Кувалда Кудряшов дал прогноз на бои турнира, который пройдет в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в пятницу, 13 августа.

В этот день на ринг волейбольной арены «Динамо» выйдут: Вячеслав Дацик и Даниял Эльбаев, Денис Вильданов и Брюс Хлебников, Тайсон Дижон и Артем Тарасов. В главном бою вечера бокса сойдутся россиянин Виталий Кудухов и американский спортсмен Шерман Уильямс.

«Хлебников действительно является темной лошадкой, — цитирует Кудряшова РЕН ТВ 3 августа. — Есть в боксе утверждение, что большой хороший боксер всегда побьет маленького хорошего боксера. У Вильданова явное преимущество.

Тайсон — одно его имя наводит ужас. Но на самом деле он не так страшен, как имя, данное ему при рождении. Артем Тарасов — боец, который дерется со всеми и дерется до последнего. В принципе, у Тайсона есть какие-никакие навыки. Думаю, для Артема разница в габаритах будет проблемой и бой для него не будет простым.

Эльбаев готовится, он заряжен. Этот бой не будет простым для Дацика. Что касается главного поединка, то мотивированный, заряженный Виталий, в принципе, с хорошей любительской школой — явный фаворит».

РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире.