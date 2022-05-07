Кудряшов: «Мейвезер будет делать с Муром все, что захочет»

Российский боксер Дмитрий Кудряшов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего боя между Флойдом Мейвезером и Доном Мура в рамках боксерского турнира Global Titans в Дубае (ОАЭ).

«Мейвезер в принципе не может быть одинаковым по силам ни с кем, так как считается лучшим боксером современности, о чем говорит его профессиональный рекорд. Он никогда никому не проигрывал. Мур также давно не выходил на ринг, но его достижения ни в какое не идут в сравнение с достижениями Флойда. Он сейчас боксирует ради удовольствия и думаю, что в его планы не входит портить себе статистику. Закончится поединок победой Мейвезера. Он будет делать с Муром все, что захочет. Если Дон Мур достоит до конца, то это будет для него победой, хотя вряд ли», — сказал Кудряшов корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

У 45-летнего Мейвезера 50 побед (27 нокаутом) в 50 поединках в профессиональном боксе. У 42-летнего Мура 18 побед (12 нокаутом) и 1 ничья в профессиональной карьере.

Флойд Мейвезер проведет бой против Дона Мура на турнире Global Titans 14 мая. РЕН ТВ и YouTube-канал «Ушатайка» покажут его в прямом эфире, начало трансляции — в 22.00 мск.