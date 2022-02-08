Дмитрий Кудряшов: «Бой с Дуродолой — реальный вызов для Исмаилова»

Российский боксер Дмитрий Кудряшов оценил шансы бойца смешанного стиля Магомеда Исмаилова в бою против нигерийского боксера Оланреваджи Дуродолы.

«Для меня в первую очередь интересно, что может Исмаилов предложить в этом бою, потому что Дуродолу я знаю очень хорошо, — цитирует Кудряшова РЕН ТВ. — Дважды встречался с ним. Для меня интересна задумка, почему именно этот бой, и что сможет показать Мага в этом бою».

По его мнению, бой с нигерийцем является жесткой проверкой не только для Магомеда Исмаилова, но и для любого другого начинающего боксера.

«У Маги это первый профессиональный бой, и здесь нужно учитывать, что Дуродола это не просто мальчик с хорошим рекордом, это дядька, который реально умеет драться», — добавил боксер.

Он также отметил, что не видел Магомеда Исмаилова в тренировочном лагере, его боксерские спарринги, его работу в стойке.

«Я знаю, что он базовый борец, поэтому здесь возникают вопросы, что же он сможет предложить настоящему боксеру. Это реальный вызов, реальная проверка, и если Магомедов сможет победить Дуродолу, то это большая заявка на успехи в профессиональном боксе», — считает Кудряшов.

Напомним, что дебют бойца смешанного стиля Магомеда Исмаилова в боксе пройдет 25 февраля. Он выйдет на ринг против нигерийского боксера Оланреваджи Дуродолы. Этот поединок станет главным событием турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который будет показан в прямом эфире телеканала.