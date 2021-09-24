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Дмитрий Кудряшов: «Болеть буду за Усика, но по последним боям фаворит — Джошуа»

12:05
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Боксер Дмитрий «Кувалда» Кудряшов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

«Буду болеть за Александра Усика. Тут два варианта развития событий. Первый — мы увидим скучный бой, где Усик будет искать обострения. Движение, боксерское iq Усика может стать большой проблемой для Джошуа. Поймать и запереть Усика очень сложно. Второй — увидим, как Джошуа просто будет ломать Усика из-за физической мощи. Мы не увидим противостояния с размерами и большим количеством ударов. Это будет тактическая борьба — кто кого обманет. Судя по последним боям Усика — фаворитом выглядит Джошуа», — сказал Кудряшов «СЭ».

Джошуа и Усик проведут бой 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм». На кону титулы WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе, которые принадлежат Джошуа. Телеканал РЕН ТВ покажет поединок в прямом эфире.

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