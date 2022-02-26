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Сегодня, 11:24

Бивол о поединке с Канело: «Я всегда хотел боксировать только с лучшими»

Бивол высказался о предстоящем бое с Саулем Альваресом
Иван Торопцев
Корреспондент

Российский боксер Дмитрий Бивол высказался о предстоящем поединке с мексиканцем Саулем Альваресом по прозвищу Канело.

«Я всегда хотел боксировать только с лучшими. Я верю, что и остальные мои цели начнут претворяться в жизнь 7 мая. Дата боя, наконец, объявлена, впереди много работы», — цитирует пресс-служба «Мира Бокса» Бивола.

Ранее стало известно, что Бивол проведет защиту титула чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе против Канело 7 мая.

На счету 31-летнего Альвареса 57 побед (39 нокаутом), одно поражение и две ничьи в профессиональной карьере, у 31-летнего Бивола 19 побед (11 нокаутом) в 19 боях.

Бокс
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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