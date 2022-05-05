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Дмитрий Бивол уверен, что сможет нокаутировать Сауля Альвареса

Давид Хачатрян
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Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (19-0) не ощущает большого давления в преддверии боя с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем «Канело» Альваресом (57-1). Также россиянин считает, что может нокаутировать мексиканца.

«Какого-то сильного давления не ощущаю, — сказал Бивол в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV. — Примерно все так же, как всегда. Чем я смогу удивить Канело? В бою увидите. Я просто сделаю свою работу. Возможно, если мне удастся сделать все то, что я запланировал, смогу преподнести Саулю большой сюрприз. Его планы выйти на третий бой против Головкина могут сорваться после нашей с ним схватки. Как закончится бой? Может быть по очкам, а может быть нокаутом. Уверен, что смогу нокаутировать Сауля Альвареса, почему нет?».

Бой Бивола и Альвареса пройдет 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, Невада.

Бокс
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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