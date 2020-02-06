Дмитрий Бивол считает, что способен победить Сауля Альвареса

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе Дмитрий Бивол заявил, что ему по силам победить чемпиона мира в четырех весовых категориях Сауля Альвареса.

— Если бы согласился сразиться с ним, то верил бы в успех, — сказал в интервью RT Бивол. — Считаю, что у меня есть определённые боксёрские качества, которые могли бы помочь составить ему достойную конкуренцию.

В активе 29-летнего Бивола 17 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения. В последнем бою, который прошел в октябре 2019 года, россиянин защитил титул чемпиона мира, победив доминиканца Ленина Кастильо по очкам единогласным решением судей. На счету 29-летнего Альвареса 53 победы, 1 поражение и 2 ничьи. Последний поединок мексиканец провел в ноябре 2019 года. Тогда Альварес встретился с Сергеем Ковалевым и победил нокаутом.