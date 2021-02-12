Дмитрий Бивол считает, что профессиональному боксу нужны реформы

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол в интервью «Известиям» рассказал, что в современном боксе не хватает обязательных защит пояса.

— Бокс умрет или нет?

— Нет, он будет жить. Это классика. При этом я надеюсь на реформы.

— Какие?

— Для начала нам надо сделать меньше чемпионов в каждой версии. А дальше будет видно. Боксу нужны более чистые рейтинги, чтобы было больше обязательных защит пояса. Если не защищаешь, то оставляешь пояс. Как в том же UFC. Тогда будет лучше. Сейчас же есть временный чемпион, регулярный, суперчемпион, золотой чемпион в каждом весе. Это перебор.

Бивол отметил, что в профессиональном боксе сложно договориться о конкурентных боях. Многие соперники не хотят проводить такие поединки. Он также подчеркнул, что организации должны сами заставлять лучших боксеров драться с лучшими.