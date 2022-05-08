Бивол о победе над Канело: «Я подтвердил, что я лучше»

Российский боксер Дмитрий Бивол прокомментировал победу над мексиканцем Саулем Альваресом.

«Спасибо всем, кто пришел сюда поболеть, спасибо мексиканским фанатам. Я подтвердил, что я лучше, я буду держать пояс и дальше. Извини, Эдди Херн, что сорвал твои планы сделать бой Канело с Геннадием Головкиным.

Если ты не веришь в себя, ты ничего не достигнешь. Я верил в себя, моя команда верила в меня. Верь в себя и ты достигнешь всего. Я чувствовал его силу удара, посмотрите на мою руку, он отбил мне ее. У него хорошая сила, хорошая скорость. Может быть, его ошибка, что он выбрасывал только силовые удары, заряжался. А потом расслаблялся после них, выдыхался.

Потряс ли он меня? Он потряс мою руку, отбил ее, теперь не могу держать пояс. Я чувствовал в бою себя прекрасно, так, как никогда не чувствовал. Я наслаждался боем. Доставлял ли я ему неудобства в бою, расстраивал? Это у него спросите», — сказал после боя Бивол.

Сегодня, 8 мая Бивол победил Альвареса единогласным решением судей и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе.