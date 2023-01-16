Бивол: «Бой с Бетербиевым не переплюнет в плане ажиотажа бой с Альваресом»

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0) сомневается, что объединительный поединок против чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (18-0) переплюнет по уровню ажиотажа бой с чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (58-2). Об этом Бивол сказал «СЭ».

— Всеми обсуждаемый и возможный бой против Бетербиева может переплюнуть в плане ажиотажа и спортивного интереса бой против Канело?

— На сегодняшний день, я думаю, навряд ли может переплюнуть. В России, может быть, он переплюнет, но на мировой арене, я думаю, навряд ли.

— При том, что спортивная составляющая самая высокая.

— Да. Просто из-за того, что Канело сейчас номер один по медийности в боксе.

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.