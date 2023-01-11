Дмитрий Бивол номинирован на звание «Боксер года» по версии The Ring

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (20-0) вошел в число кандидатов на звание «Боксер года» по версии американского издания The Ring.

В список, помимо россиянина, вошли чемпион WBC и WBA первом наилегчайшем весе Кенширо Терадзи (20-1), экс-чемпион WBC в первом легчайшем весе Джесси Родригес (17-0) и абсолютный чемпион мира в легчайшем весе Наоя Иноуэ (24-0).

«Лучший полутяжеловес по мнению The Ring защитил пояс против абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса и непобежденного Хильберто Рамиреса, продемонстрировав блестящий бокс», — пишет The Ring о Биволе.

Ранее Бивол стал первым российским боксером, ставшим боксером года по версии американской ассоциации журналистов за всю 84-летнюю историю премии.