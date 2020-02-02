Дмитрий Бивол: «Не знаю, кто выиграет, но мне симпатичен Фьюри. Ему важно быть в форме»

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе Дмитрий Бивол прокомментировал предстоящий поединок между обладателем титула чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри. Их реванш пройдет 22 февраля в Лас-Вегасе (США).

— Я не люблю делать прогнозы. Потому что кто победит — только Богу известно, — приводит Ren.tv слова Бивола. — Но могу сказать, что мне очень симпатичен Тайсон Фьюри. Хоть он не клеится с нашими представлениями о спортсмене, но он очень импозантный. Всегда интересно на него посмотреть. Он всегда привносит что-то новенькое в наш вид спорта. В том плане, что он такой медийный весь. В плане бокса, конечно же, он очень техничный боец.

В общем, не знаю, кто выиграет, Но мне симпатичен Фьюри. Мне нравится его бокс. Ему главное только быть в хорошей форме, и тогда он может выиграть. Если он будет в такой форме, как был в последнем бою, то Уайлдер может его зацепить.

В первом поединке боксеров была зафиксирована ничья. 31-летний Фьюри одержал 29 побед (20 нокаутов) в 30 поединках при одной ничьей. 34-летний Уайлдер победил 42 раза (41 нокаут) при одной ничьей.