Дмитрий Бивол: "Не только удары и грубая сила помогают выиграть. Нужно включать интеллект"

Россиянин Дмитрий Бивол прокомментировал победу над американцем Джо Смитом (118:110, 119:109, 119:109) в бое за титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе.

28-летний спортсмен отметил, что в таких сложных поединках необходимо включать интеллект.

– Благодарю всех, кто меня поддерживал. Это был нелегкий бой, у Смита сильные руки, опасный удар. В конце десятого раунда я пропустил удар, он попал в область виска, заставил чуть потерять баланс. Это был опасный удар.

Почему я не нокаутирую? Здесь нужно побеждать. Не только силовые удары и грубая сила помогают выиграть. Нужно включать интеллект.

Следующий бой? Надо расслабиться, отдохнуть. Я готов к любому сопернику. Готов объединять пояса и показывать зрителям хороший бокс, – сказал Бивол.

Бивол владеет поясом с ноября 2017 года. В профессиональной карьере он провел 16 боев и все выиграл.

Смит провел первый чемпионский поединок. На счету 29-летнего боксера 24 победы и 3 поражения.

Бивол в четвертый раз защитил титул WBA