Дмитрий Бивол: "Мне будет не хватать Дадашева - как друга, товарища"

Непобежденный российский боксер Дмитрий Бивол во время поминальной речи по погибшему боксеру Максиму Дадашеву вспомнил, каким он был.

- Максим был человеком, который до последнего доказывал свое в ринге и даже в жизни, - подчеркнул Бивол. - Конечно, не верится в это. Он был верным, настоящим мужчиной. Всегда свои слова старался доказать делом. Такие качества в нашем мире мало у кого есть. Макса нам будет не хватать. Мне лично - как друга, товарища. Покойся с миром, Макс!

Боксер Максим Дадашев умер. Можно ли было его спасти?