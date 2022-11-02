Бивол — Рамирес: дата боя, время начала и где смотреть прямую трансляцию

В субботу, 5 ноября, на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится бой действующего чемпиона мира по версии WBA Super в полутяжелом весе Дмитрия Бивола с мексиканцем Хильберто Рамиресом.

Поединок в прямом эфире покажет Первый канал, начало трансляции — в 23.50 по московскому времени.

На счету 31-летнего россиянина 20 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения в профессиональной карьере. Бивол будет защищать пояс WBA Super в четвертый раз.

У 31-летнего Рамиреса 44 победы (30 нокаутом) в профессиональном боксе и ни одного поражения.