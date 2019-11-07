Соперник россиянина, экс-чемпиона мира в первом полулегком весе Эдуарда Трояновского чешский боксер Йозеф Заградник накануне поединка рассказал о своих приоритетах в подготовке, отношении к российскому боксу и влиянии на подрастающее поколение.

Бой Трояновский — Заградник за чемпионский пояс Европейского Боксерского Парламента (ЕBP) состоится в рамках Международного боксерского шоу «Короли Нокаутов» 14 ноября на площадке отеля AZIMUT Санкт-Петербург.

— Ваш соперник сказал, что от этого боя зависит вся его дальнейшая карьера. Что означает для вас этот бой?

— Я знаю, с кем я столкнусь в ринге. Я уважаю этого парня, но мне все равно, что он делает или думает. Сосредотачиваюсь на том, что важно для меня и это дает мне понимание того, что нужно сделать для победы.

— Как вы оцениваете развитие профессионального бокса в России, за какими российскими боксерами следите?

— Ваша страна богата молодыми талантами, которые подстегивают друг друга. Я верю, что есть много специалистов и хороших тренеров. Могу предположить, что существует также широкий спектр методов тренировок, которые создают стимулирующую среду для молодых боксеров. Это очень хорошо для бокса в целом. Я не слежу ни за кем из российских «громких имен». Для меня самый влиятельный российский боксер — это Сергей Ковалев.