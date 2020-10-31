Диюн во втором раунде нокаутировал Бушири на вечере бокса в Сочи

Российский боксер Степан Диюн нокаутом во 2-м раунде победил танзанийца Хассани Бушири в бою весовой категории до 69,9 кг предварительного карда вечера бокса в Сочи.

Во втором раунде россиянин провел серию ударов, ключевым оказался удар справа в подбород. После этого Бушири уже продолжить бой не смог.

РЕН ТВ выступает соорганизатором турнира в рамках проекта «Бойцовский клуб» и ведет эксклюзивную трансляцию главных боев. В главном поединке вечера экс-чемпион мира по версиям IBF и WBA в первом тяжелом весе Мурат Гассиев встретится с албанцем Нури Сефери. Это будет дебют «Железного осетина» в супертяжелом весе.

Прямую онлайн-трансляцию вечера бокса в Сочи можно смотреть здесь.