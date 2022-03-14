Диллон Дэнис бросил вызов Джейку Полу

Блогер и боксер Джейк Пол опубликовал фотографию, на которой он в юном возрасте позирует в борцовской экипировке.

«Я боксировал по фану, кого заставить сдаться?» — написал Пол.

I just been boxing for fun, who should I submit? pic.twitter.com/uUgxqJ0T4b — Jake Paul (@jakepaul) March 13, 2022

Вскоре на этот пост ответил непобежденный боец Bellator Диллон Дэнис (2-0).

«Если ты заставишь меня постучать, я дам всем, кто лайкнет это, по 10 тысяч», — ответил Дэнис.

Пол победил бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли по правилам бокса 18 декабря 2021 года. Пол отправил Вудли в глубокий нокаут в шестом раунде.

Дэнис в последний раз дрался 14 июня 2019 года на Bellator 222 против Макса Хамфри. Дэнис выиграл сабмишном в первом раунде.