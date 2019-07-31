Диллиана Уайта лишили временного титула чемпиона мира по версии WBC

Диллиана Уайта лишили титула чемпиона мира по версии WBC на неопределенный срок, сообщается на официальном сайте организации.

Боксера и его команду уведомили о том, что он временно лишен титула, а также о том, что Уайт имеет возможность предоставить аргументы в свою защиту на следственной комиссии.

В допинг-пробах спортсмена накануе победного боя с колумбийцем Оскаром Ривасом были обнаружены анаболические стероиды.Из-за проваленного допинг-теста Уайта могут дисквалифицировать на срок до 4 лет.