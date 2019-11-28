Диллиан Уайт проведет бой против Мариуша Ваха

Экс-временный чемпион WBC в тяжелом весе Диллиан Уайт проведет следующий бой против Мариуша Ваха. Поединок состоится 7 декабря в Эр-Рияде в рамках андеркарда матча-реванша Энди Руис — Энтони Джошуа, сообщает DAZN.

Уайт свой последний бой провел в июле текущего года, победив единогласным решением судей колумбийца Оскара Риваса. После боя в крови у Уайта нашли следы запрещенного препарата, однако вина британского боксера все еще не доказана.