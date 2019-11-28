Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Бокс   //    Профессиональный

Диллиан Уайт проведет бой против Мариуша Ваха

28 ноября 2019, 17:56
Теги:

Экс-временный чемпион WBC в тяжелом весе Диллиан Уайт проведет следующий бой против Мариуша Ваха. Поединок состоится 7 декабря в Эр-Рияде в рамках андеркарда матча-реванша Энди Руис — Энтони Джошуа, сообщает DAZN.

Уайт свой последний бой провел в июле текущего года, победив единогласным решением судей колумбийца Оскара Риваса. После боя в крови у Уайта нашли следы запрещенного препарата, однако вина британского боксера все еще не доказана.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир