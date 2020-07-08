Диллиан Уайт прекратил сотрудничество со своим тренером. На 22 августа у него намечен бой с Поветкиным

Британский тяжеловес Диллиан Уайт объявил о прекращении сотрудничества со своим тренером Марком Тиббсом.

— Просто чтобы все знали: Марк Тиббс и я больше не работаем вместе как боксер и тренер, — написал Уайт в Instagram. — Я тренируюсь в Португалии, у Марка молодая семья, и у него есть новый тренажерный зал в Великобритании. В текущей ситуации это не сработало так, как мы оба надеялись.

Бой Александр Поветкин — Уайт пройдет 22 августа в «Бойцовском саду» Эдди Хирна. Всего в активе 40-летнего россиянина 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья. На счету 32-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом) и одно поражение.