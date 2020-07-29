Британский тяжеловес Диллиан Уайт поделился ожиданиями от встречи с россиянином Александром Поветкиным. Их бой пройдет 22 августа в «Бойцовском саду» Эдди Хирна.

«Ключ к победе над Поветкиным — не допустить недооценки и серьезно отнестись к нему, — приводит слова Уайта Fightnews со ссылкой на Yahoo! Sports. — Дело в том, что Александр — еще один парень, который выиграл все. Он победил на Олимпийских играх и завоевал титул чемпиона мира в профессионалах.

Мне нужно осознавать, что Поветкин — это серьезная угроза. В наше время супертяжеловесы продолжают драться после 40 лет. Джордж Форман вернулся много лет назад и доминировал еще сильнее, чем до этого. Поветкин — жесткий русский мужик из старой школы, он будет сильным и храбрым.

Я считаю, что Поветкин — один из самых техничных бойцов, с которыми я дрался. Он по-прежнему очень мощный и терпеливый. Есть определенные вещи, которые Поветкин постоянно делает на протяжении последних 10 лет. Я не вижу, чтобы он замедлялся или терял навыки. У него до сих пор все в порядке с техникой".

Всего в активе 40-летнего россиянина 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья. На счету 32-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом) и одно поражение.