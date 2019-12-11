Диллиан Уайт хочет провести бой против Поветкина

Бывший обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт заявил, что хочет провести бой против россиянина Александра Поветкина.

— Безусловно, я бы хотел в следующем бою подраться против Поветкина. Александр — жесткий боксер, у него быстрые руки. Он победитель Олимпиады, бывший чемпион мира, — цитирует Уайта Boxing News 24.

Это будет отличный опыт для меня. Я хочу подраться с Поветкиным в следующем бою в марте. Поветкин — хороший боец, ведь он бьет не так много, но опасно. В нашем бою никто бы не бегал — мы бы дрались до тех пор, пока один из нас не упал бы.