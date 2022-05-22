Дэвид Бенавидес нокаутировал Давида Лемье и стал временным чемпионом WBC

Бывший двукратный чемпион мира во втором среднем весе Дэвид Бенавидес (26-0) одержал уверенную победу над Давидом Лемье (43-5), отправив канадца в нокаут уже в 3-м раунде.

Таким образом, Бенавидес завоевал временный титул WBC в среднем весе.

«Я все еще жду, когда они подпишут контракт, — сказал Бенавидес после боя. — Я здесь и я жду их. Я никого не боюсь. Я самый молодой, я трехкратный чемпион мира во втором среднем весе. Я готов выйти против любого. Уверяю, что я отправлю его в нокаут».