Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 10:24

Дэвид Бенавидес нокаутировал Давида Лемье и стал временным чемпионом WBC

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Бывший двукратный чемпион мира во втором среднем весе Дэвид Бенавидес (26-0) одержал уверенную победу над Давидом Лемье (43-5), отправив канадца в нокаут уже в 3-м раунде.

Таким образом, Бенавидес завоевал временный титул WBC в среднем весе.

«Я все еще жду, когда они подпишут контракт, — сказал Бенавидес после боя. — Я здесь и я жду их. Я никого не боюсь. Я самый молодой, я трехкратный чемпион мира во втором среднем весе. Я готов выйти против любого. Уверяю, что я отправлю его в нокаут».

Бокс
1
0
Читайте также
Русский парень зажигает на чемпионате мира, куда не пустили Россию! Пока он ярче всех звезд из НХЛ
Слуцкий — главный провал сезона в РПЛ. За постоянными жалобами на судей и легионеров тренер не заметил, как похоронил «Рубин»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Флойд Мейвезер в выставочном поединке отправил Мура в нокдаун
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости