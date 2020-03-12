Дерек Чисора: «Усик не знает английский. Если я пошлю его, он подумает, что я сказал «доброе утро»

Британский боксер тяжелого веса Дерек Чисора высказался о своем будущем сопернике Александре Усике. Он отметил, что украинец вообще не знает английский.

— Мы не можем продать этот бой, оскорбляя этого парня, — цитирует Чисору Boxingscene. — Это бой для любителей бокса. Если я пошлю его, он подумает, что я сказал «доброе утро». Он вообще не знает английский. Он хороший парень, не могу сказать о нем ничего плохого. Он забавный парень, любит жизнь. Он крутой. Я действительно не могу сказать о нем ничего плохого. Он многое сделал за последние четыре года. Он великолепен, я его большой поклонник.

Бой Чисоры и Усика пройдет 23 мая в Лондоне (Великобритания) на О2 Арене. 33-летний Усик на профессиональном ринге он одержал 17 побед (13 нокаутом) в 17 боях. У 36-летнего Чисоры 32 победы (23 нокаутом) и девять поражений.