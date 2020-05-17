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Дерек Чисора: «Если бы Владимир Кличко вернулся, он бы многих нокаутировал»

19:40
Владимир Кличко. Фото BR
Владимир Кличко. Фото BR

Британский боксер считает, что украинец Владимир Кличко мог бы успешно вернуться в профессиональный бокс. Бывший чемпион WBA, WBO, IBF и IBO провел на профессиональном ринге 69 поединков, одержал 64 победы (53 нокаутом), потерпел пять поражений. Последний бой украинца датируется 29 апреля 2017 года, когда он уступил техническим нокаутом в 11-м раунде Энтони Джошуа.

— Владимир — в хорошей форме. Не знаю, почему он решил завершить карьеру, — цитирует BoxingScene Чисору. — Он проиграл только Фьюри и Джошуа. Если бы он решил вернуться, то мог бы навести шороху и нокаутировать многих.

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