Дерек Чисора: «Если бы Владимир Кличко вернулся, он бы многих нокаутировал»

Британский боксер считает, что украинец Владимир Кличко мог бы успешно вернуться в профессиональный бокс. Бывший чемпион WBA, WBO, IBF и IBO провел на профессиональном ринге 69 поединков, одержал 64 победы (53 нокаутом), потерпел пять поражений. Последний бой украинца датируется 29 апреля 2017 года, когда он уступил техническим нокаутом в 11-м раунде Энтони Джошуа.

— Владимир — в хорошей форме. Не знаю, почему он решил завершить карьеру, — цитирует BoxingScene Чисору. — Он проиграл только Фьюри и Джошуа. Если бы он решил вернуться, то мог бы навести шороху и нокаутировать многих.