Деонтей Уайлдер: «Я должен завершить бой против Фьюри сокрушительным нокаутом»

Обладатель титула чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер заявил, что должен завершить бой против британца Тайсона Фьюри сокрушительным нокаутом. Их реванш пройдет 22 февраля в Лас-Вегасе (США).

— Люди приходят увидеть нокауты, — приводит NBC Sports слова Они приходят увидеть то, что я делаю изо дня в день. Я заканчиваю бои драматическими нокаутами. Начиная от моего выхода в ринг и до конца боя потраченные зрителями деньги окупают себя. Я должен завершить бой с Фьюри сокрушительным нокаутом.

В первом поединке боксеров была зафиксирована ничья. 31-летний Фьюри одержал 29 побед (20 нокаутов) в 30 поединках при одной ничьей. 34-летний Уайлдер победил 42 раза (41 нокаут) при одной ничьей.