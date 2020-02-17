Деонтей Уайлдер: «Я бы избил Тайсона 1986-го года»

Чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер считает, что справился бы и с Майком Тайсоном в его лучшей форме. Уайлдера попросили сравнить себя с Тайсоном 1986 года, когда тот доминировал в тяжелом весе.

— Я против Тайсона 1986-го года? Я бы чертовски избил этого парня, — цитирует TMZ Уайлдера. — Я сделал бы это по-настоящему. Знаю, что люди всегда оглядываются и сравнивают старую школу и новую. Но нет такой школы, где я не был бы номером один на планете.

Напомним, что 23 февраля в Лас-Вегасе состоится титульный бой-реванш между Уайлдером и Тайсоном Фьюри. Их предыдущий поединок в 2018 году закончился ничьей.