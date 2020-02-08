Деонтей Уайлдер: «Считаю Фьюри мошенником»

Чемпион WBC в супертяжелом весе, американец Деонтей Уайлдер раскритиковал своего соперника, британского экс-чемпиона Тайсона Фьюри. Их бой-реванш состоится 22 февраля на арене MGM Grand в Лас-Вегасе.

— Я считаю Фьюри мошенником, — цитирует Уайлдера Boxing Scene. — Он пользуется статусом чемпиона для того, чтобы почувствовать себя кем-то. Ему необходимо какое-то подтверждение, поскольку он не верит в себя. Он скучен в своих боях и дерется с посредственной оппозицией.

Да, он побил Владимира Кличко, но он ни разу не защитил титул, потому что «баловался со своим носом». Почему никто не говорит об этом? Но когда я говорю о том, что намерен убить мужика и добавить его тушу к моему рекорду — это расходится повсюду. В то время как бойцы сидят на стероидах, меня возят в грязи, и это нечестно.

У обоих соперников ни одного поражения в карьере. Американец выиграл 42 боя, британец — 29.