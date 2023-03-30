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Сегодня, 13:20

Деонтей Уайлдер рассказал, почему Бенавидес победит Сауля Альвареса

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2) предполагает, что обладатель временного титула WBC во втором среднем весе Дэвид Бенавидес (27-0) одолеет абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (58-2).

«Канело будет непросто драться с Бенавидесом. В этом бою я на стороне Бенавидеса. Я считаю, что Бенавидес слишком большой для Канело. Кроме того, он действует в агрессивной манере, он мощный и ему нравится на тебя давить», — сказал Уайлдер в интервью Dontae's Boxing Nation.

Бенавидес победил Калеба Планта (22-2) единогласным решением судей (115 — 113, 116 — 112, 117 — 111). Бой состоялся 25 марта на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, США.

Следующую защиту титулов Альварес проведет против Джона Райдера (32-5). Бой состоится 6 мая в родном городе Альвареса Гвадалахаре, Мексика.

Бокс
Деонтей Уайлдер
Сауль Альварес
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