Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер поделился ожиданиями от боя с кубинцем Луисом Ортисом. Он состоится 23 ноября.

— Я лучший в мире, говорю это с уверенностью, — цитирует Уайлдера fightnews. — Тем не менее, должен дать поклонникам то, что они хотят. Это захватывающие бои. Тяжелый вес был в печальном состоянии, но теперь он в огне. Буду в лучшем состоянии в субботу вечером.

Луис Ортис — один из лучших в мире и один из самых опасных. Никто из топ-10 не давал ему шанса. Они говорят, что он старый, но, если это правда, один из них должен был сразиться с ним.

Ортис выглядит хорошо, но не думаю, что это будет иметь значение против такого бойца, как я. Я в форме 365 дней в году. Всегда приятно видеть моих противников в форме и правильно подготовленных к бойне. Это все, что могу попросить. Потому что они знают, с чем сталкиваются, когда идут против меня.

Ты знаешь, чего ждать. Ожидание — трудная часть, вот в чем дело. Не могу дождаться субботнего вечера. Мой противник должен быть совершенным в течение 12 раундов, я должен быть только одну секунду.