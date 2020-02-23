Деонтей Уайлдер: «Оправданий быть не может. Сильнейший победил»

Американский боксер Деонтей Уайлдер рассказал, как он себя чувствует после боя с британцем Тайсоном Фьюри. Уайлдер проиграл в седьмом раунде техническим нокаутом и потерял титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.

— Со мной все в нормально. Такое случается. Лучший боксер сегодня победил, — цитирует Уайлдера ESPN. — Мой угол выбросил полотенце, хотя я был готов продолжать бой.

Были определенные вещи перед этим боем, но что теперь об этом говорить. Оправданий быть не может. Я бы только хотел, чтобы моя команда позволила продолжать этот бой. Я — воин.

Соперник показал отличный бокс, но я вернусь еще более сильным. И всем все докажу.