Бывший чемпион мира по боксу Деонтей Уайлдер поделился мнением о протестах в США, связанных с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб после задержания полицией в городе Миннеаполис.

25 мая светлокожий офицер полиции Дерек Човин задержал 46-летнего Флойда в Миннеаполисе, применив удушающий прием. После этого Флойд погиб, что вызвало волнения в США. Позже в поддержку протестующих высказались многие публичные люди, в том числе спортсмены.

— Это не битва черных против белых, это битва черных с расизмом, — сказал в видео Уайлдер. — Такое ощущение, будто 400 лет рабства — это недостаточно. Мы учимся быть сильными еще во чреве матери. Линчевание, побои, пытки каленым железом — все это осталось в прошлом. На смену этому пришли тюрьма, изнасилования и убийства. Сколько еще это будет длиться? Как будто все забыли про Малкома Икса и Мартина Лютера Кинга. Как будто Эрик Гарнер, Бреонна Тэйлор и Трэйвон Мартин умерили просто потому, что были одними из нас. Почему вы по сей день убиваете наших братьев и сестер? Я не помню, чтобы кто-то из нас делал что-то плохое. Мы тяжело работали, чтобы заслужить равноправие, а теперь вы злитесь из-за протестов и бунта? Мы всегда были мирны и терпеливы, но сейчас уже устали молчать.