Деонтей Уайлдер: «Никто не верит, что Фьюри нокаутирует меня»

Чемпион WBC в супертяжелом весе, американец Деонтей Уайлдер высказался в адрес своего соперника, британского экс-чемпиона Тайсона Фьюри. Их бой-реванш состоится 22 февраля на арене MGM Grand в Лас-Вегасе.

— Многое будет другим в реванше. Это будет совершенно другой бой, — цитирует Уайлдера Boxing Scene. — Я не изменил свои тренировки. Я сделаю то, что умею делать. Фьюри сказал, что нокаутирует меня во втором раунде, но никто в это не верит.

Бой-реванш за титул WBC в тяжелом весе пройдет 22 февраля 2020-го в Лас-Вегасе. Первый поединок между 31-летним Фьюри и 34-летним Уайлдером прошел 1 декабря 2018-го. Встреча завершилась ничьей. Фьюри выигрывал по очкам, но оказался в нокдауне в 9-м и 12-м раундах.

У обоих соперников ни одного поражения в карьере. Американец выиграл 42 боя, британец — 29.