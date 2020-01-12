Деонтей Уайлдер: «Надеюсь, Джошуа и Фьюри будут тренироваться вместе и попытаются придумать гениальный план»

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер высказался относительно дружбы между обладателем титулов WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа и бывшим чемпионом в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри.

— Посмотрите на них. Вы говорите, что вы лучшие, а я утверждаю, что лучший — я. Вы стараетесь объединиться друг с другом. Я полагаю, что это противостояние Великобритании и США. В любом случае это добавляет мне уверенности и позволяет высоко держать голову, — приводит слова Уайлдера Boxing News 24.

Когда я вижу, как эти парни пытаются объединить усилия, а весь мир желает узнать, кто является лучшим в супертяжелом весе, я чувствую себя хорошо. Надеюсь, эти ребята будут тренироваться вместе и попытаются придумать гениальный план, чтобы одержать невозможную победу. Я первый в своем роде. Людям просто нужно это признать.