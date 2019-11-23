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Деонтей Уайлдер: «Фьюри выглядит как клоун и люди просто смеются над ним»

09:26
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Действующий чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер поделился мыслями о будущем бое с бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри.

— Я не беспокоюсь по поводу Фьюри, — приводит слова Уайлдера BoxingScene. — В феврале я отправлю его в нокаут, даже если рефери специально начнет считать до десяти очень медленно. Он будет лежать и любоваться светом прожекторов.

Посмотрите, как он вынужден продавать билеты на бои, наряжаясь, как Аполло Крид. Он выглядит как клоун и люди просто смеются над ним.

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