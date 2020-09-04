Дэнни Уильямс: «Я покажу Харитонову, в чем разница между боксом и ММА»

Британский боксер Дэнни Уильямс поделился мнением о российском бойце ММА Сергее Харитонове, с которым ему предстоит провести поединок по правилам бокса.

— Хороший боец, но бокс — это иной вид спорта, поэтому я ему покажу разницу между боксом и ММА, — цитирует «РЕН ТВ» Уильяма. — Возраст играет важную роль. Также зависит, как ты за собой следишь. Я не пью, я не курю. Я в отличной форме, посмотри.

Боксерский турнир в подмосковных Химках пройдет 11 сентября в баскетбольном центре. РЕН ТВ выступает его соорганизатором и будет транслировать бои эксклюзивно в прямом эфире. Главный бой турнира — Сергей Харитонов — Дэнни Уильямс, для российского бойца ММА это уникальный опыт выступления в профессиональном ринге против британского боксера, победителя Майка Тайсона. Также в рамках вечера состоится бой Федора Чудинова против Умара Садика (россиянин проведет первую защиту титула чемпиона WBA Gold). Начало — 23.00 (время московское).