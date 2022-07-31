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Дэнни Гарсия победил Хосе Бенавидеса решением судей

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсия (37-3) в главном событии вечера бокса дебютировал в первом среднем весе с победы над 30-летним американцем Хосе Бенавидесом-младшим (27-2).

Бой закончился победой Гарсии решением большинства судей: 114-114, 116-112 и 117-111. Поединок состоялся в Barclays Center в Бруклине, США.

На протяжении всего боя Гарсия превосходил оппонента в скорости и тайминге. Бенавидес с первых минут занял центр ринга и пытался прессинговать Гарсию, который работал вторым номером. Гарсия чаще всего работал на опережение и действовал на контратаках.

Бокс
Дэнни Гарсия
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