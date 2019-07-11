Денис Лебедев завершил карьеру

Обладатель пояса WBA (Super) в весовой категории до 90,71 россиянин Денис Лебедев объявил в своем Instagram об окончании карьеры.

– Пришло время расставаться с большим спортом. Как настоящий мужчина, муж и отец я обязан сконцентрироваться на своей большой семье и постараться как можно больше уделить внимание своим самым родным людям. Но жизнь не стоит на месте, и вместе с вами мы будем делать большие и малые добрые дела для своей страны, для нашей молодежи. Ведь это тоже моя семья И у нас все получится! С большой любовью к вам Денис Лебедев! – написал боксер.

На счету 39-летнего Лебедева 32 победы и два поражения. Последнюю победу боксер одержал над американцем Майком Уилсоном в ноябре прошлого года.