Российский боксер Денис Лебедев (32-2, 23 КО) восстановлен в статусе "суперчемпиона" мира в первом тяжелом весе по версии WBA, информирует пресс-служба промоутерской компании "Мир бокса".

Ранее 39-летний россиянин являлся чемпионом WBA "в отпуске" и готовился к бою с обладателем титула WBA Super украинцем Александром Усиком, но последний намерен продолжить свою карьеру в супертяжелом весе и поэтому отказался от чемпионского пояса и назначенной WBA обязательной защиты титула против Лебедева.

После отказал Усика от чемпионского пояса менеджер Вадим Корнилов сообщил, что Лебедев скорее всего будет восстановлен в статусе чемпиона мира и может провести защиту своего титула WBA Super летом этого года, и, возможно, этот бой станет последним в блестящей карьере 39-летнего боксера.