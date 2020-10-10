Денис Лебедев: «У нас есть проблемы с воспитанием. Сборная России по боксу должна стать ориентиром для молодежи»

Дважды чемпион мира по версиям IBF и WBA Денис Лебедев считает, что сборные по боксу и другим видам спорта должны стать ориентирами для молодежи.

— В России есть такая проблема: деструктивное, девиантное поведение молодежи. Эта проблема контролируется высшими органами власти нашей страны. Я отец шести детей, часто хожу к ним в школу, вижу, что есть проблемы с воспитанием. Я считаю, что сборная России по боксу и по другим видам спорта должна стать ориентиром для молодежи. Спорт — это дисциплина, характер и преодоление трудностей. С боксерскими выступлениями я уже закончил, теперь занимаюсь в этом направлении. (Сергей Федоров)