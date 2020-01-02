Денис Лебедев не будет проводить прощальный бой

Бывший чемпион WBA и IBF в первом тяжелом весе Денис Лебедев заявил, что не будет проводить прощальный поединок. Боксер объявил о завершении карьеры, последний бой он провел 21 декабря, уступив южноафриканцу Табисо Мчуну решением судей.

— А что вы подразумеваете под прощальным боем? Сказать тренерам «спасибо»? Это будет больше похоже на шоу, — цитирует «РИА Новости» Лебедева. — То есть надо будет выбрать противника заведомо слабее себя. Я таких вещей не люблю. Если ты выходишь сражаться, то всегда должен быть интерес. А выбрать кого-то заранее для победы? Нет, я смотрю на эти вещи по-другому. В последнем бою я старался выиграть, но это был не самый плохой бой. Я очень признателен моим болельщикам, что они поддерживали меня. После поражения мне в комментариях никто не написал «мешок», «лох». Я очень признателен всем за поддержку! Просто пришло время сказать себе «стоп».